Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı.

MERSİN (İGFA) - Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Sera İpi Desteği, Yapışkan Tuzak Desteği ve Hidrolize Protein Desteği Projesi'nden yararlandı.

Tarımsal Destekler Dağıtım Töreni ile desteklerine kavuşan üreticiler, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tarımda uyguladığı politikalar sayesinde rahat bir nefes alıyor.

Girdi maliyetlerine ezdirilmeyen Mersinli üreticiler, Büyükşehir'in destekleriyle daha kaliteli ve rekoltesi yüksek ürünler üretiyor.

Üreticinin yüzünü güldüren törene; Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, daire başkanları, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ DESTEKLER İLE GÜLDÜ

Sera yetiştiriciliğinin ön plana çıktığı Kazanlı bölgesinde üreticilere maliyet oluşturan sera ipi desteği sağlandı. Bitkilerin sağlıklı gelişimi için yapılan bu destek ile bitkilerin ipe bağlanarak dik ve düzenli şekilde büyütülmesi, güneş ışığından daha etkin yararlanılmasına, hava sirkülasyonunun artırılmasına, bakım ve hasat işlemlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlandı.

Zararlılarla mücadele için en doğal yöntemleri kent genelinde yaygınlaştırmaya çalışan Mersin Büyükşehir ekipleri, yapışkan tuzak desteği ile verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen zararlılarla mücadele için bu desteği sağladı.

Son yıllarda üreticinin kâbusu haline gelen Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı da önlem alan ekipler, hidrolize protein desteği ile narenciyede yaşanılabilecek kayıpları en aza indirmeyi hedefledi.

Yapılan törenle; 3 bin üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı.