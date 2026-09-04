İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi' sergisi açıldı

İZMİR (İGFA) - Bu yıl 5 Eylül'de başlayacak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kültür ve sanat etkinliklerinin merkezinde yer alan, Nâzım Hikmet'in Türkiye'de bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergilerinden 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi' sergisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve katkılarıyla, Folkart'ın yapımcılığında hazırlanan sergi, 5 Eylül 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasında Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek. Serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, sanatseverler, basın mensupları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

TUGAY: İZMİR'DEN BÜYÜLEYİCİ BİR YOLCULUK

Nâzım Hikmet adına Türkiye'de bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergiyi hayata geçirdiklerini söyleyerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Büyük bir hikâyenin, yüz yıl sonra başladığı yere geri dönüşünün, bir 'eve dönüş' hikâyesine tanık oluyoruz. Nâzım Hikmet'in yaşamına, sanatına ve günümüzdeki etkisine odaklanan bu devasa buluşma, adını şairin 1962 yılında tamamladığı ve Türkçe'de 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' adıyla yayımlanan otobiyografik romanının ilk adı olan Romantika'dan alıyor. Bu romanın zaman örgüsü İzmir'de, bir kulübede başlamaktadır. Nâzım Hikmet, yaklaşık yüzyıl önce bizi bu topraklardan, İzmir günlerinden alıp koca bir ömrün seyrüseferine çıkarır. Bugün açtığımız sergi de adeta İzmir'de açılan bir kapıdan şairin bütün ömrüne doğru çıkılan büyüleyici bir yolculuktur. 1925'teki İzmir günleri, Güneşi İçenlerin Türküsü ve Kuvâyi Milliye ile kurulan o köklü bağ, İzmir'i bu serginin en temel anlatı eksenlerinden biri haline getirmektedir' dedi.

'ŞAİRİ BEKLEMEYE VE MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

2 bin 125 metrekarelik bir alanda, fuaye dahil 15 salona yayılan serginin klasik bir biyografi anlayışının çok ötesine geçtiğini söyleyen Tugay, 'Sergi, Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi'nden Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'na, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nden Vera Tulyakova Hikmet'in arşivine ve koleksiyonerlere kadar pek çok ulusal ve uluslararası kurumun katkısıyla hazırlandı. Abidin Dino'dan Avni Arbaş'a, şairin kendi yaptığı resimlerden el yazmalarına, kişisel eşyalarına kadar yüzlerce kıymetli belge ilk kez bu denli bütüncül bir katmanla sanatseverlerle buluşuyor. Şair 'Çok yorgunum, beni bekleme kaptan' diyordu; ancak bizler, onun okurları olarak o 'çınarlı, kubbeli, mavi liman'da şairi beklemeye ve mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü Nâzım'ın edebiyatı yüzyılları ve sınırları aşmış, Anadolu'dan dünyaya seslenen 'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan' süzülen evrensel bir çığlık olmuştur' diye konuştu.

Usta şairin 'Bu Memleket Bizim' adlı şiiriyle konuşmasına başlayan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 'Geçen sene yine bugünlerde Atatürk sergimiz vardı. Toplam 295 bin kişi ziyaret etti. Bu bir rekor. Bir sanat galerisine bu kadar kişinin gelmesi sıra dışı. Bu, İzmir'in sanata, kültüre bağlılığını, ilgisini gösteriyor. Biz de İzmirlilerin bu ilgisini karşılıksız bırakmak istemedik. Bu, bizim şehre karşı sorumluluğumuzdur. Bir teveccüh değildir. Bundan sonra da buna benzer sergileri yapmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' dedi.