Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri ile veri paylaşım servislerine ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle uzaktan kimlik tespitinde kimlik belgesi ve biyometrik verilerin kullanımına ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin tebliğ değişikliği, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle uzaktan kimlik tespitine ilişkin süreçler yeniden düzenlenirken, kimlik tespiti yapılacak kişiden kimlik belgesinin yanı sıra gerekli bilgilerin temin edilmesi zorunluluğu getirildi.

Yeni düzenlemede, uzaktan kimlik tespitinde kimlik belgesinin doğruluğunun esas olarak yakın alan iletişimi (NFC) kullanılarak kontrol edilmesi öngörüldü. Kimlik belgesinin fotoğraf, imza ve güvenlik unsurları başta olmak üzere orijinallik, bütünlük, yıpranma ve tahrifat açısından incelenmesi ve sürecin kesintisiz şekilde kayıt altına alınması gerekecek.

NFC ile doğrulamanın herhangi bir nedenle yapılamaması durumunda ise optik karakter tanıma (OCR), kart okuyucu veya TCMB tarafından belirlenecek diğer yöntemlerden en az birinin kullanılması mümkün olacak. Bu süreçte de kimlik belgesinin güvenlik unsurları ve görsel özellikleri kontrol edilerek işlemlerin kayıt altına alınması zorunlu olacak.

BİYOMETRİK VERİLER DE DÜZENLEME KAPSAMINDA

Tebliğ değişikliğiyle kimlik tespiti yapılacak kişinin biyometrik verilerinin alınmasına ilişkin ifade de düzenlemeye eklendi. Böylece uzaktan kimlik tespitinde biyometrik verilerin kullanımına yönelik hukuki çerçeve genişletildi.

Düzenlemede ayrıca Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine ilişkin esaslar da belirlendi.

Buna göre yabancıların kimlik tespiti, ilgili mevzuattaki şartlar çerçevesinde, ICAO 9303 standardına uygun ve NFC özelliği bulunan pasaport kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan anonim ön ödemeli araçlar ile kimlik tespiti yapılmasının zorunlu olmadığı bazı tek seferlik ödeme işlemlerinde, uzaktan iletişim aracı kullanılması halinde söz konusu uzaktan kimlik tespit hükümlerinin uygulanmasının zorunlu olmayacağı düzenlendi.