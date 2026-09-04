Maltepe Belediyesi, yaz boyunca çocukları mahallelerde düzenlediği oyun ve spor etkinlikleriyle buluştururken, açık hava konserleriyle de ilçe sakinlerine müzik dolu akşamlar yaşatıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği 'Her Mahallede Spor, Her Mahallede Oyun' etkinlikleri, ilçenin farklı mahallelerinde çocukların yaz tatiline renk katıyor.

Etkinliklerde çocuklar, geleneksel sokak oyunlarının yanı sıra basketbol, voleybol ve atletizm gibi spor dallarıyla buluşuyor. Şişme oyun parkurları ve çeşitli koordinasyon oyunlarının da yer aldığı etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel aktivite yapma fırsatı buluyor. Belediyenin eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen programlarla çocukların birlikte oyun oynama, takım çalışması ve paylaşma gibi sosyal becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

MALTEPE'DE MÜZİK SOKAKTA

Maltepe Belediyesi, çocuklara yönelik oyun ve spor etkinliklerinin yanı sıra açık hava konserlerini de mahallelere taşıyor. 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla düzenlenen konserlerde Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşuyor. Park ve meydanlarda gerçekleştirilen konserler, mahalle sakinlerine yaşadıkları bölgeden uzaklaşmadan müzik dinleme ve birlikte vakit geçirme imkânı sunuyor. Yaz akşamlarında düzenlenen konserlere çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarından vatandaşlar katılıyor.