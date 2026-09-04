Bursa'da İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi'nde yapılaşmanın henüz tamamlanmadığı ancak yaşamın başladığı 14 sokakta sathi kaplama uygulamasına başladı. Toplamda 2450 metre uzunluğundaki sokaklarda geçtiğimiz hafta başlayan çalışma, önümüzdeki hafta tamamlanacak.

BURSA (İGFA) - Üst yapı uygulamalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde 14 sokakta kapsamlı bir çalışma başlattı.

Akhisar kapalı Pazar yeri civarında ve Karalar yolu üzerindeki yeni yerleşim bölgelerindeki sokakları kapsayan çalışmada, yapılaşmanın başladığı ancak henüz düşük seviyelerde olan; Uygun, Sevimli, Cebel, Taşçılar, Çamlık, Gökmen, İlkyaz, Selami Zafer, Yükselen, Özdağ, Yeşilyurt, Doğuş, Seheryeli ve Gümüşçü sokaklarda İnegöl Belediyesi tarafından sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos'ta başlayan uygulamanın önümüzdeki hafta tamamlanması hedeflenirken, 2450 metre uzunluğundaki 14 sokakta toplam 19 dekar alanda sathi kaplama yapılıyor. Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taban, yapılan sathi kaplama uygulamasının bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: 'Mevsim şartlarına göre çalışma planlarımızı sahada uyguluyoruz. Şu anda üst yapı uygulamalarımız hızlı şekilde ilerliyor. Sathi kaplama çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızın talepleri hem de bizim planlarımızda olan bölgelerde bu çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz' dedi.