Akhisar Mahallesinde 105 ada olarak bilinen, sanayi üretim tesislerinin bulunduğu bölgede Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde yolların sathi kaplama çalışması başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya çalışma için teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de üretim tesislerinin bulunduğu ve 105 ada olarak da bilinen Akhisar Mahallesindeki sanayi alanında sathi kaplama çalışmaları başladı. Esnafın ve sanayicinin işini kolaylaştırmak, ulaşım konforunu artırmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde koordineli şekilde 11 kilometreyi aşkın bir sathi kaplama çalışması yapılıyor.

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara dair açıklamalar da yapan Başkan Taban, 'Burada pek çok sanayi işletmemiz var. Ben öncelikle üreten, bu şehre değer katan tüm işletmecilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün gecikerek gelen bir işi tamamlıyoruz. Yaklaşık 2 buçuk yıldır biz buradaki ihtiyacı Büyükşehir Belediyemize ifade ettik. Burada daha önce yollar açılmıştı fakat açılan yollar kaplanmamıştı. Yine altyapı eksikleri var bölgede. Ancak burada işletmelerimiz üretim yapıyor, ihracat yapıyorlar. Allah'ın izniyle biz onların eksiklerini bir bir gidereceğiz' dedi.

ŞAHİN BİBA'YA TEŞEKKÜR

Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi'nin bölgede birlikte çalıştığını hatırlatan Başkan Taban, 'Tabi bazı sorumluluk alanları var. Bazı yollar Büyükşehir, bazı yollar ilçe belediyesi sorumluluğunda. Bu bölgede de yaklaşık 9 km Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda ve yaklaşık 2,5 km de İnegöl Belediyesi sorumluluğunda. Biz konuyu Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Şahin Biba ile görüştük, sağ olsun ilgilendi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra burada yol kaplama çalışmaları başladı. Toplamda 11 kilometreyi aşan bir yol ağının kaplaması yapılmış olacak. Ben emeği geçen Şahin Biba Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tamamlandığında çok güzel olacak' diye konuştu.