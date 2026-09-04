Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, vatandaşın talebini yalnızca kayıt altına almakla kalmıyor, sonuçlanana kadar takip ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 2014'te hayata geçirdiği Turunç Masa, çağrı merkezi, başvuru masası, internet, e-posta, CİMER ve sosyal medya üzerinden iletilen istek, öneri ve şikayetleri tek merkezde topluyor. Ağustos ayında sisteme toplam 11 bin 189 başvuru yapıldı. Bunların 9 bin 286'sı, 7 gün 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden kaydedildi.

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Turunç Masa'ya yapılan başvurular, ilgili belediye birimine iletildikten sonra Koordinasyon Merkezinin takibine geçiyor. Başvuru oluşturulduğu anda vatandaşın cep telefonuna SMS gönderiliyor ve verilen başvuru numarasıyla sürecin izlenmesi sağlanıyor. İşlemi devam eden başvurular hakkında en geç iki gün içinde vatandaşa bilgi veriliyor. Ağustos ayında 3 bin 558 başvuru için bu kapsamda süreç bilgilendirmesi yapıldı. Koordinasyon Merkezi ay boyunca süreç ve sonuç bildirimlerini de içeren toplam 11 bin 596 görüşme gerçekleştirdi.

Başvuruya konu işlem tamamlandığında sonuç, başvuru sahibine bildiriliyor. Talebin belediyenin yasal yetkisi dışında kalması durumunda da vatandaşa bilgi verilerek başvuru ilgili kuruma yönlendiriliyor.

Ağustos ayında çözümlenen 9 bin 625 başvurunun sonucu vatandaşlara bildirildi. Muratpaşa Belediyesinin görev alanı dışında kalan 249 başvurudan 172'si Antalya Büyükşehir Belediyesine, 31'i ASAT'a, 26'sı CK Akdeniz'e, 20'si ise UKOME'ye iletildi.

Başvuruların müdürlüklere göre dağılımında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bin 966 kayıtla ilk sırada yer aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bin 944, Sağlık İşleri Müdürlüğüne ise bin 926 başvuru yapıldı. İşyerlerinden ambalaj atıklarının alınması, evde bakım hizmetleri, hasta nakil, danışmanlık hizmetleri, sokak kedileri, sokak hayvanlarının tedavisi, diyetisyen randevusu ve ağaç budama ağustos ayında öne çıkan başvuru konuları oldu.

Turunç Masa'nın genel memnuniyet oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,54 puan arttı. Ağustos 2025'te yüzde 95,13 olan memnuniyet oranı, Ağustos 2026'da yüzde 95,67'ye ulaştı.