MERSİN (İGFA) - Mersin'de öğrencileri hayatın her alanında destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik 'Meslek Tanıtım Semineri' düzenledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Alanında uzman isimlerden mesleklere dair bilgiler alan öğrenciler, geleceklerini şekillendirmek için yapılan bu buluşmadan memnun ayrıldı.

Seminerde; Hukuk, Tıp, Bilgisayar Mühendisliği, Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji ve Makine Mühendisliği branşlarında uzmanlar konuşma yaptı.

Bilgisayar Mühendisliği alanında Okan Kurtuluş, Hukuk alanında Duygu Akat Özkale, Tıp alanında Selami Uzun, Psikoloji alanında Kerem Eraydın, Dil Konuşma Terapisi alanında Ferhat Alkan ve Makine Mühendisliği alanında ise Furkan Çevik meslekleriyle ilgili içerikler, çalışma alanları, mesleklerin avantajları ve dezavantajları hakkında öğrencilere bilgiler sundu.

YILDIRIM: 'YOLUNUZ HEP AÇIK, ROTANIZ HEP DOĞRU VE GÜZELLİKLERLE DOLU OLSUN'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını öğrencilere ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, öğrencilerin bu zorlu maraton öncesinde yanlarında olduklarını bir kez daha belirtti.

Uzun yıllar gelecekleri için emek veren öğrencilerin, istedikleri üniversitelere çok yakın zamanda kavuşacaklarına olan inancını dile getiren Yıldırım, '12. sınıfın sona ermesi demek, sadece bir sınava girmek değil. Burada tanıyacağınız mesleklerle hayatınızı yönlendirmek, size bir katkı sağlamak bizi çok mutlu eder. Rehberlik etmeleri için gönüllü bir şekilde bize eşlik eden meslek uzmanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yolunuz hep açık, rotanız hep doğru ve güzelliklerle dolu olsun' diyerek, öğrencilere başarılar diledi.