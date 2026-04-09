BURSA (İGFA) - Muradiye El Yazmaları Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen programa; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Faruk Yelkenci, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Millî Eğitim Bakanlığının ortaya koyduğu 'Okul Dışı Öğrenme Ortamları' yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan projenin kapsamı ve hedefleri paylaşıldı. Bursa'nın köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleri, öğrenciler için birer öğrenme alanına dönüştürülerek eğitim sürecinin aktif bir parçası haline getiriliyor.

Tanıtımda yapılan sunumlarda, proje kapsamında Bursa genelinde belirlenen 110 öğrenme mekânının dijital platforma entegre edildiği ve kurulan komisyonla yeni mekanların entegre sürecinin artarak devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Böylece öğrencilerin; tarihî yapılar, müzeler ve doğal alanlar üzerinden yerinde ve deneyimleyerek öğrenmeleri hedefleniyor.

MEB Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci ise konuşmasında okul dışı öğrenme ortamlarının önemine dikkat çekti. Eğitimin yalnızca dersliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Yelkenci, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme ekosistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yurt dışı gözlemlerinden örnekler paylaşan Yelkenci, gelişmiş eğitim sistemlerinde öğrencilerin okul dışında sanat, spor ve kültür alanlarında aktif olarak desteklendiğini belirterek, 'Bütüncül bir eğitimden söz ediyorsak, bu imkânları sistemli ve erişilebilir hâle getirmek zorundayız.' dedi.

Proje kapsamında Türkiye genelinde binlerce okul dışı öğrenme alanının tanımlandığını ifade eden Yelkenci, bu alanların 'kimlik kartları' ile standart bir öğrenme rehberine dönüştürüldüğünü belirtti. Bu sayede öğrencilerin ziyaret ettikleri mekânlarda nelere dikkat edeceklerini, hangi kazanımları elde edeceklerini sistemli bir şekilde öğrenebileceklerini dile getirdi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, konuşmasında eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, şehrin tüm değerlerini eğitimle buluşturduklarını ifade etti. Çokgezer, Bursa'nın sahip olduğu tarihî ve kültürel birikimin öğrenciler tarafından yerinde deneyimlenmesinin kalıcı öğrenmeyi güçlendireceğini belirtti. Proje ile birlikte öğrenciler; camilerden çeşmelere, müzelerden doğal alanlara kadar pek çok mekânda; sanat, tarih ve kültürü yerinde gözlemleyerek öğrenme fırsatı bulacaktır. Böylece teorik bilgi, günlük yaşamla bütünleşerek daha kalıcı hale gelmesi planlanmaktadır.

Program, katılımcıların Muradiye El Yazmaları Müzesi'ni gezmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.