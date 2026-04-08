Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunlarda kullanılan kostümleri kendi bünyesinde hazırlayarak hem sanatsal üretimi güçlendiriyor hem de tasarruf sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Şehir Tiyatrosu'nun dikim atölyesinde görev yapan 2 usta el, 14 farklı oyun için yüzlerce kostüm hazırlayarak, sahne arkasında önemli bir emeğe imza atıyor.

2 TERZİ, 14 OYUN VE YÜZLERCE KOSTÜM

Yoğun bir tempoyla çalışan kostüm dikim atölyesi, her oyunun ruhuna uygun kostümlerle sahnedeki atmosferi güçlendirirken, sanatın arka plandaki emekçileri olarak tiyatroya katkı sunmaya devam ediyor.

Mersin Şehir Tiyatrosu'nun usta ellerinde hazırlanan kostümler, seyircilerin karşısına çıkan her oyunda sahnede can buluyor. Titizlikle tasarlanan kostümler; atölyede ölçü alınmasından kumaş seçimine, dikimden son rötuşlara kadar Büyükşehir'in kendi imkanlarıyla hazırlanıyor.

Böylece tiyatro oyunları için dışarıdan kostüm satın alınmasına gerek kalmadan, ihtiyaç duyulan tüm kostümler Mersin Şehir Tiyatrosu'nun atölyesinde dikiliyor.

Atölyede yalnızca yeni kostümler üretilmiyor. Aynı zamanda kullanılan kostümler atölye bünyesinde temizlenerek, yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kullanılmayan veya eski oyunlardan kalan kostümler ise, yapılan düzenlemelerle farklı oyunlara uyarlanıyor. Sürdürülebilirlik ile yaratıcılığı bir araya getiren kostüm dikim atölyesi terzileri, memnuniyetle üretmeye devam ediyor.

EKİCİ: 'ATÖLYEMİZDE 14 OYUN İÇİN YÜZLERCE KOSTÜM ÜRETTİK'

Mersin Şehir Tiyatrosu kostüm dikim atölyesinde görev yapan terzi ve kostüm sorumlusu Emine Ekici, kostüm atölyesinin 2022 yılında kurulduğunu anlatarak, 'Bütün oyunlarımızın kostümlerini burada üretiyoruz. Kesim, dikim, tadilat, geri dönüşüm, ne gerekiyorsa hepsini kendi atölyemizde yapıyoruz. Mersin Şehir Tiyatrosu kostüm atölyemizde, 14 oyun için yüzlerce kostüm ve dekor aksesuar, kukla ürettik' dedi.