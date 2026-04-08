Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım Haftası ve 22. Konya Tarım Fuarı kapsamında şehrin çeşitli noktalarında oluşturduğu tarım temalı özel tasarım alanları Konyalılardan ilgi görüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarım Haftası ve 22. Konya Tarım Fuarı kapsamında tarıma olan farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla şehrin farklı noktalarında tarım temalı özel tasarım alanları oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Panellerle, söyleşilerle, stantlarımızla gelen ziyaretçilerimize Konya'yı, Konya'nın tarımını ve ülkemizin tarımını anlatmaya gayret ediyoruz' dedi.

Taş Bina önündeki stant alanını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hazırladıkları çeşitli etkinliklerle bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı'nı renklendirmeye gayret ettiklerini söyledi.

'KONYA'NIN TARIMINI VE ÜLKEMİZİN TARIMINI ANLATMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Çeşitli noktalarda açtıkları stantlarda coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımını yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Konya'nın tarımsal üretimini ve gücünü göstermek adına yapmış olduğumuz stantlarda şehrin tarımsal üretimini anlatıyoruz. Kültürparktaki standımızda tarımın olmazsa olmazı suyla ilgili bilgilendirmeler ve su tasarruf ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca Gençlik Meclisimiz ve Kapsül Teknoloji Platformumuz da özellikle tarımın teknolojisi ve gençlerle tarım arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor. Panellerle, söyleşilerle, stantlarımızla gelen ziyaretçilerimize Konya'yı, Konya'nın tarımını ve ülkemizin tarımını anlatmaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

STANTLAR GÖRSEL TASARIMIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan özel dekoratif alanlar; Meram Gar önü, Zafer Meydanı, Kültürpark Tramvay Kafe önü, Taş Bina önü, Türbeönü Çarşıları ve Mevlana Meydanı gibi yoğun noktalarda vatandaşların ilgisine sunuldu.

Tarımın önemine vurgu yapan bu özel alanlar, görsel tasarımlarıyla da büyük beğeni topladı.

Öte yandan KOSKİ Genel Müdürlüğü de Tarım Haftası etkinliklerine katkı sağlıyor. Kültürpark'ta kurulan stantta 'Bilinçli Su Kullanımı' konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, standı ziyaret edenlere çam fidanı hediye ediliyor.

Gerçekleştirilen etkinliklerle hem tarımsal üretimin önemi hem de su kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.