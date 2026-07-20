Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirdi.

MERSİN (İGFA) - 'Gökler Deresi İçme Suyu Yapım İşi' kapsamında tamamlanan yatırımla, 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaş kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Silifke'de hayata geçirilen 'Gökler Deresi İçme Suyu Yapım İşi' de bu kapsamda, vatandaşların güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlayan önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor.

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ 81 MİLYON LİRAYI BULDU

81 milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında mevcut terfi merkezi yenilenirken, toplam 11 kilometre uzunluğunda muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşendi.

Ayrıca 200 ve 300 metreküp kapasiteli 2 adet içme suyu deposu inşa edildi. Proje ile Seydili, Sömek, Yeğenli, Hüseyinler, Keşlitürkmenli, İmamlı, Yenibahçe, Öztürkmenli, Türkmenuşağı, Çaltıbozkır, Gedikpınarı, Seyranlık, Bayındır, Karahacılı, Örenköy, Şahmurlu, Ovacık, Demircili, Çamlıbel, Canbazlı, Uzuncaburç ve Kızılgeçit mahallelerinin içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı.

Söz konusu mahalleler daha önce Aksıfat kaynağından beslenirken, son yıllarda kuraklık ve artan nüfus nedeniyle özellikle yaz aylarında ciddi su yetersizliği yaşanıyordu.

Bazı mahallelerde suyun belirli günlerde ve sınırlı sürelerde verilmesi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilerken, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler de su sıkıntısından etkileniyordu.

MESKİ tarafından gerçekleştirilen yatırım sayesinde mahallelere artık kesintisiz içme suyu temini sağlanırken, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir sorun çözüme kavuşturuldu.