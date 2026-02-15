Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Orkestrası, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen '14 Şubat Ajda Pekkan Şarkıları Senfonik Pop Konseri', Ajda Pekkan'ın sevilen şarkılarıyla Mersinlilere keyifli ve romantik bir akşam sundu.

Ajda Pekkan'ın unutulmaz eserleri ile izleyicilere nostalji dolu anların yaşatıldığı gecede sanatseverler de, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

SANAL: 'KONSERİMİZİN BİLETLERİ GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, tüm Mersinlilerin Sevgililer Günü'nü kutlayarak, 'Tüm Mersinlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlarım. Her günümüz sevgi dolu, birlik ve beraberlik içinde geçsin' dedi.

Konserin yoğun ilgi gördüğünü belirten Sanal, 'Sevgililer Günü için Kent Orkestrası'nın Ajda Pekkan şarkılarıyla şahane bir konser oldu. Konserimizin biletleri günler öncesinden tükendi. Mersin bir kültür sanat şehri. Biz de bütün halkımızı kültürle, sanatla buluşturmaya büyük bir keyifle devam ediyoruz' diye konuştu.