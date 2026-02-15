Kocaeli İzmit Belediyesinin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği girişimci kadınların el emeği ile yaptıkları ürünlerin yer aldığı satış stantları İzmitlilere hizmet verdi.

KOCAELİ (İGFA) - El emeği ile üretim yapan kadınlara yönelik desteğini sürdüren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 14 Şubat Sevgililer Gününde de 85 girişimci kadının ürettiği el emeği ürünleri Belediye önü, Arasta Park AVM, 41 Burda AVM ve Dolphin AVM'de vatandaşlarla buluşturdu.

12 Şubat'ta başlayan etkinlik, kadın girişimcileri desteklemek ve el emeğiyle hazırlanan özel hediyeleri alıcılarla buluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR BOL BOL HEDİYE ALDI

Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, Engelli Dernekleri, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Derneği ve evinde üretim yapan girişimci kadınların el emeğiyle hazırladığı birbirinden özel ürünler vatandaşlar tarafından çok beğenildi.