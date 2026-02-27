MERSİN (İGFA) - Proje kapsamında hazırlanan ve içerisinde 3 kilogram glütensiz un ile 16 rulo glütensiz ekmek bulunan destek paketleri, her ay 930 çölyak hastasına ulaştırılıyor.

ÇÖLYAK HASTALARI, KENDİLERİNE EN YAKIN MAHALLE MUTFAĞI'NDAN PAKETLERİNİ TESLİM ALABİLİYOR

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeyle yıl boyunca çölyak hastalarına düzenli destek sağlayan Büyükşehir, Ramazan ayında dayanışma çalışmalarını daha da artırarak 'Glütensiz Ramazan Dayanışma Paketi' hazırladı.

Ramazan'ın bereketini çölyak hastalarının sofralarına taşıyan paketlerde; 1 litre ayçiçek yağı, 2 adet 400 gramlık glütensiz makarna, 1 adet 400 gram glütensiz arpa şehriye, 250 gram glütensiz kek karışımı, 80 gram glütensiz bisküvi, 60 gram glütensiz çikolata, 2 adet 140 gram glütensiz puding, 250 gram glütensiz çikolatalı tahıl topları, 50 gram glütensiz cips, 100 gram glütensiz susamlı çubuk kraker ve 100 gram glütensiz gofret yer alıyor.

Glütensiz ürünlerin fiyatlarının piyasada oldukça yüksek olması ve bu ürünlere ulaşımın her zaman kolay olmaması nedeniyle vatandaşlar, Büyükşehir'in sunduğu bu destekten büyük memnuniyet duyuyor.

Özellikle temel gıda ürünlerini kapsayan paketler, çölyak hastalarının bütçesine de önemli katkı sağlıyor. Çölyak hastası vatandaşlar, kendilerine en yakın Mahalle Mutfağı'ndan belirlenen gün ve saatlerde paketlerini teslim alabiliyor.