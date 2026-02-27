KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve sert kış koşullarının etkisini artırdığı günlerde, şehir genelinde yürüttüğü planlı çalışmalarla yalnızca insan yaşamını değil, doğadaki tüm canlıları da koruyan örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'gönül belediyeciliği' anlayışı ve 'merhamet etmeyene, merhamet edilmez' yaklaşımı doğrultusunda hareket eden Büyükşehir Belediyesi, ağırlaşan kış şartlarında şehir genelinde kapsamlı bir doğa ve canlı yaşamı destek programı yürüttü. Kar yağışı nedeniyle besin kaynaklarına ulaşmakta zorlanan sokak hayvanları için planlı ve koordineli yemleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak uygulandı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Hürmetçi Mahallesi'ne, Molu bölgesinden Beştepeler'e kadar birçok noktada gerçekleştirilen faaliyetlerle, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacı karşılandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kale surları çevresindeki güvercinler için yemleme yapılırken, Hürmetçi Sazlığı'nda Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan yılkı atlarının beslenmesi de düzenli olarak sağlandı. Aynı zamanda Beştepeler'de hizmet veren Kedi Bakım Evi ile Molu bölgesindeki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanların kış aylarında bakım ve beslenmeleri de titizlikle sürdürüldü.

Öte yandan, yalnızca yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmayan Büyükşehir Belediyesi, doğadaki yaban hayatının da kış şartlarında zarar görmemesi için kırsal alanlara yem bırakma çalışmalarını da hayata geçirdi. Bu sayede yemleme faaliyetlerinden doğadaki çok sayıda dilsiz dostların faydalanarak, doğal yaşam zincirinin korunmasına katkı sağlanırken, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yönelme riskinin de önüne geçilmiş oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında yürüttüğü bu çalışmalar, sosyal ve çevresel sorumluluğu merkeze alan, insan odaklı olduğu kadar doğaya ve canlı yaşamına duyarlı modern belediyecilik anlayışının bir örneği oldu.