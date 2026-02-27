İZMİR (İGFA) - Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar süpürülüp dezenfekte ediliyor; mihrap, minber ve kürsü gibi bölümler özenle temizleniyor. Ayakkabılıklar, abdesthaneler ve tuvaletler hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edilirken, cami avluları da düzenli hale getiriliyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR RAMAZAN İÇİN SAHADAYIZ'

Ramazan boyunca temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İbadethanelerin toplumun ortak değeri olduğunu vurguladı.

Başkan Yıldız, 'Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Ramazan ayı boyunca camilerimiz, mescitlerimiz ve diğer ibadet alanlarımız düzenli olarak temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Böylece hem sağlık açısından güvenli bir ortam sağlanıyor hem de Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturuluyor. Çiğli genelinde planlı bir program dahilinde sürdürülen çalışmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ekiplerimiz ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Ramazan geçirmesi bizim en büyük önceliğimizdir' ifadelerini kullandı.