Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Kaynaşlı'da erken çiçek açan erik ağacı karla kartpostallık görüntü oluşturdu

İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle çiçek açan erik ağacı, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Baharın habercisi çiçeklerin kar altında kalması, ilginç ve görsel açıdan etkileyici bir görüntü oluşturdu. İlçe merkezinde kaydedilen görüntülerde, dalları karla kaplanan ve çiçekleri beyaz örtüyle bütünleşen erik ağacı dikkat çekti. Bahar ve kış mevsimlerini bir arada yansıtan manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin meyve ağaçlarında erken çiçeklenmeye yol açabileceğini belirtirken, ardından gelen soğuk hava ve kar yağışının ürün verimliliğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.