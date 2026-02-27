BURSA (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının huzur ve bereketini Bursa'ya gönül veren vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu, Bursa Gönüllüleri ile birlikte hayal ettikleri kenti el ele, gönül gönüle ve omuz omuza inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Ortak akıl, şeffaf yönetim, eşit söz hakkı ve Bursa sevgisiyle birlikte üretmeye, güçlü adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Desteklerinizle tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm sorunları hep birlikte çözme konusunda irademizi ortaya koyacağız. Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu destekleri İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde veriyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz' dedi.

'BURSA GÖNÜLLÜLERİ, KENTİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK'

Bursa için mücadele eden Bursa Gönüllüleri'ne büyük değer verdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti. Gösterilen özveri sayesinde Bursa'nın turizmden akıllı kent uygulamalarına kadar her alanda Türkiye'ye ilham verdiğini ve örnek olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların, kentimiz için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bizler eşit, adil ve hesap verebilen bir kurum oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz yönetim modeli, Bursa'nın ileride de bu anlayışla yönetilmesini sağlayacak. Bursa Gönüllüleri'ni, kentin geleceğini şekillendirecek ve Bursa'nın geleceğine damga vuracak bir grup olarak görüyorum. Katkılarınızın Bursa'ya değer katacağına inanıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' diye konuştu.

Bursa Gönülleri Sorumlusu Batuhan Dinç ise kent için yaptıkları çalışmaları anlatarak, her zaman kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.