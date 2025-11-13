Kadın dernekleri, topluluklar, akademisyenler ve bireysel katılımcıları 'Pazartesi Buluşmaları' ile bir araya getirerek kadın dayanışmasını güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kent yönetimine kadın bakış açısını yansıtmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Kadınların yönetim mekanizmalarında yer aldığı, fikir ve projelerini sunduğu bu buluşmalar aracılığı ile katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışı güçleniyor.

Karar alma mekanizmalarında yer alan kadınlar; kentin dönüşümünde ve sosyal politikaların güçlenmesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin odağa alınmasında önemli rol oynuyor. Katılımcıların sunduğu kadın bakış açısı ile alınan kararlar, kentin her anlamda pozitif dönüşümüne katkı sağlıyor.

Çeşitli kadın dernekleri ve topluluklarının fikirlerine önem veren Büyükşehir; alınan kararları uygulamaya koyarak, toplumsal dönüşümün yerelden başlamasına olanak sağlıyor.

Kadınların bilgiye, dayanışmaya ve yönetim mekanizmalarına erişimini sağlayan buluşmalar, bu sayede farklı bakış açılarına sahip sivil toplum kuruluşlarını ve kadın hakları aktivistlerini de ortak zeminde buluşturuyor.

DOKUCU: 'BAKIŞ AÇIMIZ; KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ'

Kadın bakış açısının bu buluşmalar aracılığı ile tüm çalışmalara yansıdığını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu; kadınların kurduğu dayanışmanın, yerel yönetime güç kattığını vurguladı.

Kadınların birlikteliği ile yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getiren Dokucu, 'Biz projelerimizi, Mersin'e bakış açımızı, kadınların özgürlüğü ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine dair bakış açımız ile birleştirip hep birlikte çalışıyoruz. Kararları da birlikte alıyoruz. Mersinli kadınların ne ifade ettiği, neler arzu ettiği bizim için çok önemli' dedi.