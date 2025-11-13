TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 oldu. En fazla satış İstanbul'da, en az satış ise Ardahan'da gerçekleşti. Yabancıya en çok konut satışı 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin illerinde gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 olarak kaydedildi.

Ekim ayında en fazla konut satışı 26 bin 305 ile İstanbul'da, 14 bin 681 ile Ankara'da ve 8 bin 678 ile İzmir'de gerçekleşti. En az satış ise 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli oldu.

Yılın ilk 10 ayında (Ocak-Ekim) konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33'e ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 11,5 ARTIŞ

Ekim ayında ipotekli (kredili) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artışla 23 bin 527 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 14,3 oldu. Ocak-Ekim döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 64 artış göstererek 186 bin 20'ye çıktı.

Bu satışların 5 bin 919'u Ekim ayında, 44 bin 490'ı ise yılın ilk 10 ayında ilk el konut olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ YÜZDE 2,3 AZALDI

Ekim ayında diğer satış türleri kapsamında 140 bin 779 konut el değiştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalışa işaret etti. Diğer satışların toplam içindeki payı yüzde 85,7 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde ilk el konut satışları Ekim'de yüzde 4,9 azalarak 54 bin 866 olurken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 33,4 olarak kaydedilirken, ikinci el satışlar ise yüzde 1,8 artarak 109 bin 440'a yükseldi ve toplam satışların yüzde 66,6'sını oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ilk el satışlar yüzde 10,9 artarak 397 bin 507'ye, ikinci el satışlar ise yüzde 18,8 artarak 895 bin 526'ya ulaştı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 0,8 AZALDI

Bu arada yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 106 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Yabancıya en çok konut satışı 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin illerinde gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre ise 315 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı; onları Almanya (191) ve İran (172) vatandaşları izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise geçen yıla göre yüzde 11,3 azalarak 17 bin 50 olarak kaydedildi.