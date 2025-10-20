Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi, açıldığı günden bu yana yüzlerce ailenin yaşamına dokundu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan çocuklara hizmet veren 'Otizm Aile Danışma Merkezi', açılmasının üzerinden geçen 2 yılda yüzlerce aileye umut oldu. Tamamen ücretsiz hizmet veren merkez; 2 yıl içinde 250'den fazla çocuğa ulaşarak, toplamda 12 bini aşkın seans gerçekleştirdi. Bu seansların yaklaşık 8 bini özel eğitim, 3 bini duyu bütünleme ve 1500'ü psikososyal destek alanlarında verildi.

Otizmli çocukların gelişim süreçlerine çok yönlü destek sağlayan merkezde; alanında uzman psikologlar, eğitimciler ve terapistler görev yapıyor. Sosyal, bilişsel ve motor becerilerin gelişimine yönelik bireysel çalışmaların yanı sıra, çocukların bir arada öğrenme ve sosyalleşme becerilerini güçlendiren grup eğitimleri ve bahçe aktiviteleri de düzenleniyor. Otizmli çocukların; merkezde aldıkları eğitim sayesinde yaşam kalitesi artıyor, sosyal hayata katılımı daha da kolaylaşıyor.

Sadece çocuklar değil, aileler de merkezin sunduğu hizmetlerden faydalanabiliyor. Anne-baba destek çemberi sayesinde ailelere hem psikolojik hem de sosyal destek sunuluyor. Böylece çocuklar ebeveynleriyle birlikte güçleniyor. Otizm Aile Danışma Merkezi'nden yararlanmak isteyen aileler, Alo 185 üzerinden ya da merkeze şahsen başvuru yaparak ücretsiz destek alabiliyor.