Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Kurs Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler, her hafta ücretsiz gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla gerçek sınav atmosferini deneyimleyerek sınavlara hazırlanma imkanı buluyor.

FARKLI SORU TÜRLERİNDEN OLUŞAN DENEMELER SAYESİNDE, ÖĞRENCİLER HER TÜR SORUYU GÖRÜYOR

Artan eğitim maliyetleri karşısında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi; il genelinde verdiği ücretsiz kursların yanı sıra, kitap ve deneme sınavı desteğiyle de öğrencilerin sınavlara daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunuyor.

Gerçek sınav atmosferinde zaman yönetimi pratiği de kazanan öğrenciler, girdikleri denemeler sayesinde YKS ve LGS'de daha hızlı ve pratik çözüm yapma becerisi elde ediyor.

Büyükşehir tarafından Mersin genelinde 21 şubede yıl boyunca 12. sınıf öğrencilerine 32, 11. sınıf öğrencilerine 10, 8. sınıf öğrencilerine 24 ve 7. sınıf öğrencilerine 10 olmak üzere toplam 76 deneme sınavı uygulanıyor.

Gerçekleştirilen deneme sınavlarının ardından sonuçlar detaylı şekilde analiz ediliyor. Yanlış yapılan sorular ve eksik konular doğrultusunda etüt çalışmaları ve konu tekrarları düzenlenerek, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca farklı yayın ve soru türlerinden oluşan denemeler sayesinde, öğrencilerin soru çeşitliliğini görmesi de sağlanıyor.

GÜNEL: 'MERSİN GENELİNDEKİ 21 ŞUBEMİZDE, TOPLAM 76 DENEME SINAVI UYGULUYORUZ'

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi'nde görev yapan Rehber Öğretmen Duygu Günel, Büyükşehir Kurs Merkezlerinde sınava hazırlanan öğrencileri sık sık deneme sınavlarına aldıklarını anlatarak, 'Büyükşehir olarak öğrencilerimize yalnızca kitap ve kurs desteği sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda Mersin genelindeki 21 şubemizde, toplam 76 deneme sınavı uyguluyoruz. Uyguladığımız sınavlar sonucunda da öğrencilerimizin eksiklerine göre etüt çalışmaları ve tekrar dersler gerçekleştiriyoruz' dedi.