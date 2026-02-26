Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sıfır atık temalı düzenledikleri defile ve sergi ile çevre bilincine dikkati çekti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Semra Ekiz, Filiz Çokeker ve Betül Orak 'ın katkılarıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sıfır atık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen defile ve sergide, öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kostümleri sergiledi.

Okul Müdürü Cafer Narin'in yanı sıra sınıf öğretmenleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşen programda 2-B sınıfı öğrencisi Eylül Gerçekçi, sıfır atık ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Daha sonra hazırlanan renkli kostümlerle gerçekleştirilen defile sonrasında açılan sergide öğrencilerin el emeği çalışmaları görücüye çıktı.

Çocuklarının 'sıfır atık' bilinciyle hazırladığı çevreci tasarımları hem eğitici, hem de keyifli anlara sahne oldu.