Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere hem eğitim hem de öğle yemeği desteği sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin merkez ve Tarsus'ta bulunan 15 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde günlük yaklaşık 3 bin öğrenciye öğle yemeği veriliyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN KURS MERKEZLERİNDE HEM KURS, HEM DE SICAK YEMEK İMKANI VAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'nde Gıda Mühendisleri denetiminde hazırlanarak kurs merkezlerine ulaştırılan yemek hizmeti sayesinde sabah kursa gelen öğrenciler okul öncesi, öğleden sonra kursa katılanlar ise okul dönüşü sıcak öğle yemeği imkanından yararlanıyor.

Öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sunmayı amaçlayan Büyükşehir, bu hizmetle sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı da sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin öğle yemeği hizmeti öğrencilerin motivasyonunu artırırken, zorlu ekonomik şartlarda ailelerin maddi yükünü de hafifletiyor. Eğitim desteği ile birlikte sunulan bu imkan, çocukların sağlıklı ve verimli şekilde sınavlara hazırlanmasına da yardımcı oluyor.

KARAKUŞ: 'ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMLERİ İÇİN BESLENMENİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, merkez ilçelerde ve Tarsus'ta bulunan 15 LGS Kurs Merkezi'nde günlük yaklaşık 3 bin öğrenciye öğle yemeği desteğinde bulunduklarını anlatarak, 'Bunu geçen yıllarda da uygulamıştık.

Velilerimizden ve öğrencilerimizden gelen memnuniyetle, öğle yemeği hizmetimizi bu yıl da artırarak sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi bilişsel alanda desteklerken, aynı zamanda hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için beslenmelerinin öneminin farkındayız. Bunu da aşhanemizde pişen ve Gıda Mühendisleri tarafından denetlenen yemeklerimizle sağlıyoruz' dedi. Karakuş; sabah kursa gelen öğrencilerin okula gitmeden, öğleden sonra grubunun ise okul dönüşü öğle yemeklerini yediğini sözlerine ekledi.