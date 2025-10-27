İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri bünyesindeki 4-5 yaş grubu öğrencileri hijyen, aşının önemi, ağız ve diş sağlığı, beden farkındalığı, nefes alma teknikleri, çocukların yaşadığı ev kazalarından korunma, ilk yardım farkındalığı eğitimleri ile hayata hazırlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim alan çocukların temel sağlık ve güvenlik konularında farkındalık kazanmasını sağlamak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve olası kazalara karşı koruyucu davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programı başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ve İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş birliği ile yürütülen programdan Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri bünyesindeki 4-5 yaş grubu öğrenciler yararlanıyor. Mayıs ayına kadar sürecek program 'hijyen' ve 'çocukların yaşadığı ev kazalarından korunma ve ilkyardım' konulu teorik ve uygulamalı eğitimlerle başladı. Hijyen eğitiminde çocuklar, mikropların ne şartlarda bulaşacağını çamur deneyi ile öğrendi. Daha sonra uzman eğitmen tarafından nasıl el yıkanması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Ev kazalarından korunma ve ilkyardım eğitiminde ise çocuklara önemli bilgiler aktarıldı.

'HEDEF, ÇOCUKLARI HAYATA HAZIRLAMAK'

Program hakkında bilgi veren İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan, 'Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın vizyonuyla Yuvamız İzmir çatısı altında daha bütüncül bir eğitim programına başladık. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve bünyemizde bulunan Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz ile eğitim programımıza yenilikler dahil ettik. Hijyen, sağlık, ilk yardım, ev kazalarından korunma, vereceğimiz eğitimler arasında olacak. Eğitim programlarımızı güçlendirerek ilerliyoruz. Amacımız, çocukların kendilerini ve çevrelerini tanıyarak hayata hazır hale gelmelerini sağlamak' dedi.

'EŞİT BAŞLANGIÇ, PARLAK BİR GELECEK'

Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü Eğitim Şefi Ekrem Ersin Cesur da 'Eğitim programına hijyen eğitimleriyle başladık. Eşit başlangıç, parlak bir gelecek vizyonuyla hazırlanan eğitimlerde çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Uzman eğitmenlerimiz çocukların yaşına uygun ve oyun temelli yöntemleri aktarıyor. Yıl boyunca hem teori hem de uygulamaya dayanan bu eğitimlerimizde hijyen eğitiminin yanı sıra ağız ve diş sağlığı, aşının sağlığımıza etkileri, doğru nefes teknikleri ve beden farkındalığı konuları da yer alacak' diye konuştu.