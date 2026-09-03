Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali'nin ilk günü, 2. Geleneksel Balkan Panayırı ile tamamlandı. Balkan ve Rumeli kültürünün renklerinin yaşatıldığı gecede halk oyunları gösterileri, Rumeli Ayhan ve DJ Ersin Şen'in performansları Yenişehirlilere keyifli anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nin ilk gününde Balkan ve Rumeli kültürü Yenişehir'de hayat buldu. Yenişehir Belediyesi ile BAL-GÖÇ iş birliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Balkan Panayırı, müzikten halk oyunlarına uzanan renkli programıyla festival coşkusunu gece boyunca sürdürdü. Balkan kültürünün kendine özgü ezgilerinin ve halk oyunlarının sahneye taşındığı programda vatandaşlar müziğe ve danslara eşlik etti. Programa, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in yanı sıra, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katılım sağladı. Gecede sahne alan Rumeli Ayhan, sevilen Balkan ve Rumeli türküleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, DJ Ersin Şen de performansıyla festival coşkusuna renk kattı.

BAŞKAN ÖZEL: 'BALKANLARLA GÖNÜL BAĞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Balkan ve Rumeli kültürünün Yenişehir'in sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Balkanlardan Anadolu'ya uzanan çok güçlü bir gönül bağımız var. Yenişehir'imiz de Balkan ve Rumeli kültürünün yaşatıldığı, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlü olduğu şehirlerden biri. Balkan Panayırımızı bu yıl festivalimizin önemli bir parçası haline getirdik. Hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı ezgilerde ve aynı coşkuda buluşmanın mutluluğunu yaşadık' dedi.

'FESTİVALİMİZ DOLU DOLU DEVAM EDECEK'

Yenişehir 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nin birbirinden farklı etkinliklerle devam edeceğini ifade eden Başkan Ercan Özel, 'Festivalimizin ilk gününü güzel bir Balkan gecesiyle tamamladık. Önümüzdeki günlerde Tarım Fuarımızdan Sünnet Şölenimize, yarışmalarımızdan konserlerimize kadar birçok programda hemşehrilerimizle buluşacağız. Yenişehir'imizin tarımını, kültürünü, değerlerini ve birlik beraberliğini hep birlikte yaşatacağız. Balkan Panayırımıza katılan tüm hemşehrilerimize, BAL-GÖÇ ailesine, sahne alan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SÜPRİZ

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de 11. Uluslararası Altın Biber Festivaline konuk olarak katılarak coşkuya ortak oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e sürpriz yapmak istediklerini belirten Tekin, 'Komşumuz Yenişehir'de Altın Biber Festivali düzenlendiğini duyduk. Biz de 'Altın' gibi Belediye Başkanımız Ercan Başkanımıza güzel bir sürpriz yaparak bu coşkuya ortak olmak istedik. Çok güzel bir organizasyon hazırlanmış. En çok da kadınlarımızın bando ve ritim gruplarında yer almasına hayran kaldım. Birbirinden kıymetli hanımefendilerin ortaya koyduğu emek ve başarı gerçekten çok güzel. Kadınlarımıza bu imkânları sunan ve emek veren Ercan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede emeği geçen herkesi kutluyor, tüm Yenişehirli komşularımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.

EMİN BALKAN'DAN BAŞKAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Yenişehir'in Balkan Türkleri açısından özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Balkan Türklerinin Milli Mücadele'de önemli görevler üstlendiğini de ifade eden Prof. Dr. Emin Balkan, festival programında Balkan kültürüne yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Festival programı içerisinde bir akşamı Balkan Türklerine ayıran Yenişehir Belediye Başkanımız Ercan Özel'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

KAHRAMAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

BAL-GÖÇ Yenişehir Şube Başkanı Hayrettin Kahraman ise Balkan Panayırı'nın kardeşlik ve kültürel birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kahraman, 'Bugün Yenişehir'de farklı kültürlerin, farklı hayatların ve farklı hikâyelerin insanları olarak bu meydanda bir araya gelebiliyorsak bunun adı kardeşliktir. Osmanlı'nın kuruluş coğrafyasında önemli bir yere sahip Yenişehir'in tanıtılması açısından bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz. BAL-GÖÇ olarak bu etkinliklere katkı sunmaya her zaman hazırız' dedi. Rumeli türküleri, oyun havaları ve Balkan ezgileriyle güzel bir gece yaşadıklarını ifade eden Kahraman, programın gerçekleşmesini sağlayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve belediye ekibine teşekkür etti.