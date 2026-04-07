Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)' projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilçede yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması, atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda 75 çiftçiye, toplam 3 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 145 torba ayçiçeği tohumu desteği sağlandı.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Karabey, köy muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

Program sonunda değerlendirmede bulunan Kaymakam Kara, tarımın ilçe ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Kara, devlet destekli projelerin üreticiler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, 'Çiftçimizin üretimde kalması ve daha fazla kazanması için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Tarımsal desteklemeleri sadece bir yardım değil, aynı zamanda üretimin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir yatırım olarak görüyoruz' dedi.

Kaymakam Kara ayrıca, Pazaryeri'nde tarımsal çeşitliliği artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi konusunda da ilçe tarım ve orman müdürlüğünce çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, TAKE projesi kapsamında verilen desteklerle birlikte ilçede ayçiçeği üretiminde önemli bir artış beklediklerini ifade ederken, üreticiler de sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.