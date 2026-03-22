Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların hem fiziksel hem de mental olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, farklı yaş gruplarındaki kadınlara yönelik egzersiz ve danışmanlık programlarıyla yüzlerce kişiye dokunuyor.

Merkezde gerçekleştirilen uygulamalarla danışanların yalnızca fiziksel olarak değil mental olarak da kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarla kentte sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde verilen hizmetler pek çok kadının yaşam kalitesini artırırken, düzenli egzersizle hayatı değişen danışanların hikâyeleri de merkezin önemini ortaya koyuyor.

Günlük yaşamında hareket kısıtlılığı yaşayan ve birçok basit hareketi yapmakta zorlanan bir danışan, merkezde aldığı reformer pilates ve egzersiz eğitimleri sayesinde yeniden esneklik kazandığını ve günlük yaşamını daha aktif şekilde sürdürebildiğini ifade ediyor.

Düzenli egzersiz ve doğru nefes teknikleriyle beden farkındalığı kazanan danışan, seanslar sonunda kendisini yıllar öncesine göre çok daha iyi hissettiğini dile getiriyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde 10-18 yaş aralığındaki bireylere bireysel 3 boyutlu skolyoz egzersiz programları uygulanırken, 18-65 yaş aralığındaki danışanlara ise klinik pilates ve yoga seansları veriliyor.

Toplam 15 seans süren programlar kapsamında her danışanın şikâyetlerine ve ihtiyaçlarına göre özel egzersiz planları hazırlanıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet sayesinde katılımcılar hem bedenlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyor hem de düzenli egzersiz alışkanlığı kazanıyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde yürütülen programlar sayesinde birçok kadın hem kendisi için zaman ayırmanın hem de sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu yeniden keşfediyor.