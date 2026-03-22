İzmir'de faaliyet gösteren Çağrı Spor Kulübü, Down sendromlu sporcu Ege Atınız'ın milli takıma davet edilmesiyle farkındalık gününde anlamlı bir başarıya daha imza attı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir'de savunma sporları alanında önemli bir geçmişe sahip olan Çağrı Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde örnek bir başarı hikâyesini kamuoyuyla paylaştı.

Kulüp başkanlığını ve baş antrenörlüğünü Milli Antrenör ve Uluslararası Hakem Ahmet Bereket'in yürüttüğü kulüp, özel sporculara verdiği destekle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kulübün sporcularından Ege Atınız, Para Taekwondo Poomsae branşında gösterdiği performansla Taekwondo Milli Takımı'na davet edildi.

Genç sporcu, 23-25 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 13. Turkish Open Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Bereket, 21 Mart'ın yalnızca bir farkındalık günü olmadığını, aynı zamanda özel bireylerin azim ve kararlılıkla neler başarabileceğinin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Bereket, bu başarının engellerin aşılabilir olduğunun somut bir kanıtı olduğunu ifade ederek, 'Asıl bizlerin bu çocuklardan ve ailelerinden öğreneceği çok şey var' dedi.

Çağrı Spor Kulübü'nün elde ettiği bu başarı, hem İzmir spor camiası hem de özel sporcular adına gurur kaynağı oldu.