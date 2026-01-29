Kadınlara yönelik spor faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınları reformer pilates kurslarında buluşturuyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen pilates kurslarına katılan kadınlar, 6 hafta boyunca hem bedensel hem de mental rahatlamanın tadını çıkarıyor.

Yoğun katılımla devam eden kurslarda, mat ve reformer pilates çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak verilen bu hizmet, sosyalleşme fırsatını da yakalayan kadınlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

REFORMER PİLATES KURSLARI İLE KADINLARIN HAYATINA SAĞLIKLI BİR DOKUNUŞ:

Kadınlara hem sosyal hem de fiziksel yönden destek sağlayan Büyükşehir reformer pilates kursları, 6 haftada toplam 12 dersten oluşuyor ve kadınların sağlıklı hayat şartlarına katkıda bulunuyor.

Dışarıda yüksek ücretlere mal olan kursların Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak verilmesi ilgiyi ve katılımı artırırken, farklı gruplara yönelik çeşitlenen seans saatleri kadınlara kolaylık sağlıyor. Haftanın bir günü mat, bir günü reformer olarak ilerlenen kursta; çalışan kadınlar için mesai sonrası katılabilecekleri akşam seansları, cuma günleri ise 55 yaş ve üzeri kadınlar için çalışmalar yapılıyor.

Reformer pilates seanslarında yapılan çalışmalar özellikle bel - boyun fıtığı, omurga rahatsızlığı, fibromiyalji, kireçlenme gibi rahatsızlıkları olan kadınlara yönelik uygulanıyor. Kursa katılan kadınlar esneklik kazanmanın yanı sıra; doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendiriliyor.

Eylül ayından bu yana 300 kadının iştirak ettiği kurslarda, şu anda 140 kadın yer alıyor. Seansları tamamlayan kadınlar; bedenlerinde gerçekleşen değişimleri fark ederek, ağrılarının azalmasından ve sosyal hayatta daha aktif olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.