Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) üyeleri, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanyada kan bağışında bulunarak toplumsal farkındalığa katkı sağladı.

BURSA (İGFA) - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), sektörel çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda BEKSİAD üyeleri, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından Vişne Caddesi üzerinde kurulan gezici kan bağışı merkezinde gerçekleştirilen organizasyon, dernek üyeleri ve gönüllü bağışçıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 27-28 Ocak tarihlerinde düzenlenen kampanya kapsamında toplam 93 ünite kan bağışı toplanarak önemli bir toplumsal katkı sağlandı.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, 'Kan bağışı, her an herkesin ihtiyaç duyabileceği, her gün onlarca hayatın kurtarılmasına vesile olan çok kıymetli bir dayanışma örneğidir' ifadelerini kullandı.

Bayezit, toplum sağlığı ve can güvenliği açısından sürekli ihtiyaç duyulan kan temini konusunda özveriyle çalışan Türk Kızılay'a ve kampanyaya gönüllü olarak katılan tüm bağışçılara teşekkür ederek, BEKSİAD'ın toplumsal fayda odaklı projelere bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.