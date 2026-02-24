Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini pekiştirmek ve vatandaşların iftar sonrası vakitlerini daha anlamlı bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla cami çıkışlarında geleneksel lezzet ikramında bulunuyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında mobil ikram araçları, Ramazan ayı boyunca teravih namazı saatlerinde cami önlerinde hizmet veriyor.

Yıl genelinde pazar yerleri, meydanlar, hastaneler, sanayi bölgeleri, kampüsler ve toplu ulaşım noktaları gibi vatandaş yoğunluğunun bulunduğu alanlarda hizmet sunan mobil araçlar, Ramazan ayında faaliyetlerini camiye yakın alanlarda sürdürüyor.

Ekipler tarafından teravih namazı sonrası vatandaşlara şerbet, helva ve su ikram edilirken, uygulama hemşehriler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Osmanlı'dan günümüze Ramazan geleneğinin önemli unsurları arasında yer alan helva ve şerbet ikramı, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendiren bir uygulama olarak öne çıkıyor.