Gölcük Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar, Ramazan ayı coşkusunu camilerde doyasıya yaşıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini çocuklara aşılamak için düzenlediği 'Camilerimizde Ramazan Çocuk Etkinlikleri' etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor.

Son olarak Piyalepaşa Mahallesi Kuba Camii'nde teravih namazı sonrası düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Camiyi tamamen dolduran çocuklar, geleneksel Türk tiyatrosunun simge isimleri Karagöz ve Hacivat ile eğlence doldu bir akşam yaşadılar.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı etkinlikte çocuklar, kültürel değerleri interaktif oyunlarla eğlenerek öğrendiler.

Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte Hacivat ve Karagöz ile çocuklara Ramazan ayının önemi, camii adabı ve oruç gibi konularda faydalı bilgiler aktarıldı.