AURA İstanbul'un 2026 Bahar Dönemi Sertifika Programı için başvurular başladı. Başvuru ve katılımın ücretsiz olduğu 2026 Bahar Dönemi Sertifika Programı'na başvurular için son gün 2 Mart 2026.

İSTANBUL (İGFA) - AURA İstanbul, 10'uncu yılına girerken Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu'nun yapısını; lisans mezunu genç profesyonellerin, yüksek lisans sürecinde olanların ve yarı zamanlı çalışan katılımcıların yaşam pratikleriyle daha uyumlu bir stüdyo formatı olarak yeniden kurguluyor. Program, katılımcıların akademik, profesyonel ve kişisel üretimlerini sürdürürken AURA'nın kolektif düşünme, araştırma ve üretim ortamının aktif bir parçası olabilmelerini amaçlıyor.

Tansel Korkmaz ve Cem Çelik danışmanlığında yürütülecek Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu, kentsel dönüşümü sosyal konut, müşterekler, kent hakkı ve kentsel dirençlilik başlıkları üzerinden ele alan disiplinler-ötesi bir stüdyoya davet ediyor.

STÜDYO YAPISI VE PROGRAM AKIŞI

Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu, hafta içinde üç gün süren yoğun bir düşünme, tartışma ve üretim ortamı kurmayı hedeflerken katılımcılara birebir değerlendirme ve proje geliştirme imkânı sunacak. Bu süreçte kentsel analiz, araştırma ve tasarım çalışmaları eş zamanlı ilerleyecek; katılımcılar kendi araştırma sorularını geliştirerek disiplinler-ötesi bir üretim sürecine dahil olacak.

Stüdyo çalışmalarına ek olarak, AURA İstanbul ve Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek seminer dizisi; İstanbul'daki kentsel dönüşüm süreçlerini çok katmanlı yapısı içinde ele almayı ve bu süreçleri kavramaya yönelik disiplinler-ötesi bir çerçeve geliştirmeyi amaçlıyor. 'Kentsel Dönüşümü Anlamak: Disiplinler-Ötesi Açılımlar' başlığıyla gerçekleştirilecek bu oturumlarda Ali Faruk Göksu, Ayşegül Cankat, Defne Akşin Akyol, Ela Kaçel, Emrah Altınok, Erdoğan Yıldız, Fuat Ercan, Gül Köksal, Güzin Konuk, İlhan Tekeli, Korhan Gümüş, Murat Cemal Yalçıntan, Murat Güvenç, Postane ve MAD (Mekânda Adalet Derneği) ile Ünal Akkemik davetli konuşmacılar olacak.

Cumartesi Aurası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek vaka analizlerinde ise mimarlar kendi üretim süreçlerini ve projelerini eleştirel bir değerlendirmeye açacak. 'Mimarlık ve Kentsel Tasarım: Vaka Analizleri' başlıklı oturumlarda Aslıhan Demirtaş, Boğaçhan Dündaralp, Bünyamin Derman, Can Çinici, Cem Çelik, Cem İlhan, Cem Sorguç, Devrim Çimen & Sertaç Erten, Ece Emanetoğlu, Han Tümertekin, Nevzat Sayın, Ömer Selçuk Baz, Özgür Bingöl ve Zeynep Altınbaşlı ile Tuna Han Koç; sosyal konut, müşterekler ve üretken peyzaj temaları üzerinden güncel pratiklerini paylaşarak tartışma ortamı oluşturacak.

Program süresince düzenlenecek tematik workshoplar, seminerler ve kamusal etkinlikler aracılığıyla katılımcılar AURA'nın düşünsel üretim ortamında aktif rol alırken, aynı zamanda uzun vadeli bir profesyonel ağın parçası olma fırsatı yakalayacak.

Programa başvuru ve katılım ücretsizdir. İstanbul dışından katılacak adayların konaklama ve ulaşım masraflarını kendilerinin karşılaması beklenmektedir.

2026 Bahar Dönemi Sertifika Programı başvuruları için son gün 2 Mart 2026.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ