İzmit Belediyesi, Ayaztepe Camii'nde teravih namazı sonrası cemaate şerbet ve lokum dağıtarak Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Ayaztepe Camii'nde teravih namazı çıkışında cemaate şerbet ve lokum ikramında bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, belediye ekipleri namaz sonrası cami çıkışında kurulan stantta ikramları dağıttı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Programa İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık ile Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç da katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Programlar ramazan ayı boyunca kentin diğer camilerinde de devam edecek.