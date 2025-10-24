Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Parkta gerçekleştirilen etkinliklerle bireylerin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri destekleniyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireylerin ince motor becerilerini geliştirmeleri, akranlarıyla iletişim kurmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla 'Pizza Yapımı Etkinliği' düzenlendi. Katılımcılar; pizzanın tüm aşamalarında aktif rol alarak, kendi emekleriyle hazırladıkları pizzaları pişirdi.

Etkinliğin en anlamlı yanlarından biri ise, pizzalarda kullanılan zeytinlerin Engelsiz Yaşam Merkezi'nin zeytin ağaçlarından özel gereksinimli bireyler tarafından toplanmış ve hazırlanmış olmasıydı. Katılımcılar hamurları kendi elleriyle açarken, malzemeleri de kendileri doğrayarak üretim sürecinin her aşamasında yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediği bu tür etkinliklerle, özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırmayı, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmeyi ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi hedefliyor.

Demir: 'Bütün özel gereksinimli bireylerimizi, birlikte keyifli bir yol almaya bekliyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu olarak görev yapan Betül Demir, özel gereksinimli bireyler için hazırlanan etkinlikler hakkında bilgi vererek, 'Engelsiz Yaşam Parkı, özel bireylere hizmet veren bir park. Aylık programlarımız dâhilinde onların sosyalleşmesi ve topluma daha çok entegre olmaları adına, farklı farklı atölyelerimiz oluyor. Aileler ve çocuklar bu hizmetlerimizden mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu da bizi daha çok etkinlik yapma yönünde tetikliyor' diye konuştu.