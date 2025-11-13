Emeklilerin aktif yaş almasına katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında, Emekli Evi üyelerine 'Sabah Sporu' etkinliği başlattı.

MERSİN (İGFA) - Yazdan kalma tertemiz sahil havasında eşofmanlarıyla sahile gelen emekliler, Büyükşehir bünyesinde görev yapan eğitmenler eşliğinde sporlarını yapıyor.

Haftanın 2 günü Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nde 09.00-10.00 saatleri arasında yapılan sabah sporu sayesinde emekliler, hem sosyalleşmenin tadını çıkarıyor hem de sağlıklı yaş alabilmek için hareket ediyor.

BOZKURT: 'EMEKLİLER AKTİF YAŞ ALSIN DİYE SABAH SPORUNU BAŞLATTIK'

Emekliler aktif yaş alsın diye başlattıkları 'Sabah Sporu' projesinin 2. haftasında olduklarını kaydeden Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, 'Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında sahilde spor yapıyoruz. Misafirlerimiz oldukça memnunlar. Katılım da gittikçe yükseliyor. Çünkü emeklilerimiz birbirleriyle etkileşim kurup, daha çok kişiyi çağırıyorlar' dedi. Projenin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ortak projesi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, 'Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nde gerçekleşen sabah sporu aktivitesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin görevlendirdiği 2 hocamız eşliğinde yapılıyor' sözlerine yer verdi.