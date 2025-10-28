Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl Ekim ayında düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında kent genelinde çeşitli bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Altun Uğraş'ın verdiği eğitimde, meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı.

Etkinlikte, meme kanserinin ne olduğu, risk faktörleri, evde erken tanı için yapılabilecek kontroller ve düzenli muayenenin önemi anlatıldı. Prof. Dr. Uğraş, katılımcılara meme muayenesinin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Gerçekleştirilen sunumda, meme maketi üzerinde örneklemeli anlatım yapılarak kadınların kendi kendine muayene yöntemlerini doğru şekilde öğrenmeleri sağlandı.

Programın sonunda, katılımcıların sorularını yönelttiği interaktif bir soru-cevap bölümü düzenlendi. Etkinlik sayesinde, kadınların erken tanı farkındalığı artarken, düzenli kontrollerin yaşam kurtardığının önemi bir kez daha vurgulandı.