18 Mart Şehitleri ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü için anma programı kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla Gölbaşı Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu gösteride Çanakkale destanı nesneler, müzik ve sahne anlatımıyla yeniden yorumladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa Bakan Yardımcısı Ökten, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından sahnelenen 'Hatıra 111' adlı müzikal gösteride savaşın yalnızca cephede yaşanan bir mücadele değil, toplumun her kesimini kuşatan derin bir hafıza ve fedakârlık alanı olduğu vurgulandı.

Cihadiye yüzüklerinden Hilaliahmer sargı bezlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün kırılmış saatinden cephede iç içe geçmiş mermilere uzanan hatıra nesneleri; kısa sahneler ve müzikal yapı eşliğinde sahneye taşındı. Türk müziğinin klasik eserleriyle desteklenen anlatı, izleyicilere tarih ile duygu arasında güçlü bir bağ kurma imkânı sundu.

Program kapsamında ayrıca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden Çanakkale'ye giden Türk ve yabancı öğrencilerin çektiği 'Dedem de Buradaydı' adlı belgeselin gösterimi de yapıldı. Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde yürütülen ve proje kapsamında çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirilen belgeselin yönetmenliğini, Okul Müdürü Asuman Günerin üstlendi. Belgeselde Çanakkale, kuşaktan kuşağa aktarılan ortak bir hafıza alanı olarak ele alındı.



Osmanlı bakiyesi coğrafyalardan gelen yirmi farklı ülkeden öğrencinin kendi ülkelerine dair şehit hikâyeleri üzerinden şekillenen belgesel; Üsküp'ten Yemen'e, Bosna'dan Gazze'ye uzanan geniş bir coğrafyada ortak bir tarih bilincinin izlerini ortaya koydu. Çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirilen ve arşiv belgeleriyle zenginleştirilen yapım, mekânın hafızasıyla da güçlü bir bağ kurdu.