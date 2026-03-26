Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), QS SUBJECT 2026 Dünya Üniversite Sıralamalarında mühendislik ve temel bilimler alanındaki yükselişini sürdürerek küresel başarısını tescilledi.

KOCAELİ (İGFA) - Dünya genelinde 6.273 seçkin kurumun araştırma çıktısı ve itibarının titizlikle analiz edildiği değerlendirmede GTÜ, özellikle iki stratejik alanda sergilediği performansla dikkat çekti.

KÜRESEL ARENADA KİMYA VE MÜHENDİSLİK BAŞARISI

GTÜ, dünya genelinde 1.285 kurumun değerlendirildiği Kimya Mühendisliği alanında 401-450 bandında yer alarak bu disiplindeki güçlü konumunu korudu. Temel bilimler tarafında ise 1.792 kurumun analiz edildiği Kimya alanında 501-550 bandına yerleşerek uluslararası standartlardaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

ARAŞTIRMA ODAKLI PERFORMANS

GTÜ'nün bu başarısında, özellikle araştırma kalitesini yansıtan metrikler itici güç oldu. Üniversite, Mühendislik ve Teknoloji genel alanında 77.4 puanlık atıf skoruyla dünya çapında rekabetçi bir bilimsel üretim seviyesine ulaştığını gösterdi. Benzer şekilde Doğa Bilimleri alanında da 65.8 atıf puanı ve güçlü akademik itibar göstergeleriyle istikrarlı bir grafik çizdi.