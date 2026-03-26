İzmirli öğrenciler, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası gastronomi festivalinde 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Okul, Türkiye'den katılıp altın madalya alan tek ekip oldu.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğretmenleri Tuğçe Özlüsoylu Yasemin ve Emine Betül Kavalcı Hasançebi rehberliğinde yarışmaya katılan 6 öğrenci, Hırvatistan'ın Brač Adası'nda düzenlenen Biser Mora - Pearl of the Sea Uluslararası Gastronomi Festivali'nde önemli dereceler elde etti.

Avrupa'nın en prestijli gastronomi organizasyonları arasında gösterilen festivalde Türk ekip, takım kategorisinde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken; bireysel kategorilerde de 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Böylece ekip toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.

Yarışmada Melek Aydın, Ceren Aytekin ve Afşin Yıldız altın; Sultan İpek gümüş; Rojda Avcı ve Hasibe Işık bronz madalya kazandı. Öğrenciler, sahnede Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Her yıl 30'dan fazla ülkeden profesyonel şefler, öğrenciler ve eğitmenlerin katıldığı organizasyonda yarışmacılar, uluslararası ve Michelin yıldızlı şeflerden oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor.

Bu yılki organizasyonda Türkiye'den katılan ve altın madalya kazanan tek okul olan ekip, elde ettiği başarıyla hem İzmir'i hem de Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etti.