Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar' konulu kısa film yarışması için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2026.

KIRŞEHİR (İGFA) - Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar' konulu kısa film yarışmasına öğrenciler, 15 Ocak 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, öğrencilerin Ahilik kültürünün özünde yer alan üretim, dayanışma, dürüstlük ve paylaşma değerlerini sürdürülebilir bir yaşam anlayışıyla birleştirerek sinema diliyle ifade etmelerine olanak tanınacak.

Bu kapsamda öğrenciler, kısa filmleriyle hem kültürel mirasımıza sahip çıkacak hem de çevreye ve topluma karşı duyarlılığın önemine dikkat çekecek.

Ödüle değer bulunan eserlerin sahiplerinin Şubat 2026'da Kırşehir'de yapılacak törende ödüllerini alacağı kaydedildi.