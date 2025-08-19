Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla kurdukları ilişkilere destek vermek amacıyla ücretsiz seminerler düzenliyor.MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’nde ‘Ebeveyn Yolculuğu’ başlıklı bir seminer düzenledi. Etkinliğe, Kurdali Çocuk Gelişim Merkezi’nden faydalanan çocukların ebeveynleri ve yakınlarından oluşan çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde, çocukların gelişim süreçlerinde karşılaşılan zorluklar, ebeveynlerin bu süreçte doğru tutum ve davranışları sergilemesine yönelik öneriler ve krizleri önleyici yaklaşımlar ele alındı. Çocuklarla kurumlarda yapılan etkinlikler ve atölyeler sonrası gözlemlenen davranışlardan yola çıkılarak belirlenen konular, ebeveynlerin ihtiyaçlarına yönelik içerikle sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu buluşmalarla ebeveynlere yol gösterirken, çocukların gelişimine de dolaylı olarak katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin; erken çocukluk döneminde, çocukların ekran kullanımı, aile içi iletişim, ebeveynlerle çocukların kaliteli zaman geçirmesi gibi oldukça önem taşıyan konu başlıklarında sunduğu bu hizmeti tamamen ücretsiz sağlaması ailelere hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir katkı sunuyor.