Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), yeni eğitim öğretim yılında da su tasarrufuna yönelik bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Kuraklık tehdidinin her geçen gün arttığı günümüzde, özellikle çocuklara suyun önemini küçük yaşta aşılamak amacıyla eğitim faaliyetleri sürdüren MESKİ, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerle bir araya geliyor.

MESKİ, su tasarrufu eğitimlerine ve müze gezilerine devam ediyor

MESKİ tarafından il genelindeki okullarda verilen su tasarrufu eğitimleriyle, öğrencilerin suyu daha verimli kullanma bilinci kazanmaları hedefleniyor. Eğitimlerde, suyun döngüsü, israfın önlenmesi, bireysel tasarruf yöntemleri gibi konular interaktif sunumlarla ele alınıyor.

Ayrıca MESKİ Su Müzesi’ne düzenlenen gezilerle öğrenciler, suyun serüvenini eğlenerek öğreniyor. Su müzesindeki interaktif alanlar ve rehber eşliğinde yapılan turlar sayesinde çocuklar, su kaynaklarının korunması gerektiğini yerinde deneyimliyor.

Vatandaşlar, tasarruf.meski.gov.tr adresi üzerinden su ayak izini hesaplayabiliyor

MESKİ yalnızca eğitimle yetinmiyor; etkinliklerde açtığı stantlarda su tasarrufu konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Aynı zamanda MESKİ, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik dijital platformları da hayata geçiriyor.

Kuruma ait tasarruf.meski.gov.tr adresini ziyaret eden vatandaşlar; su ayak izlerini hesaplayabiliyor, su tasarrufuyla ilgili etkinlik fotoğraflarını inceleyebiliyor ve pek çok faydalı bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

Eğitim ve müze gezisi talebinde bulunmak isteyen okullar, tasarruf.meski.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca, sitede yer alan oyunu oynayan çocuklar, su tasarrufu konusunda eğlenceli bir şekilde farkındalık kazanıyor.