Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçe girişinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve partililer tarafından karşılanan Milletvekili Demir, ilk olarak partisinin Pazaryeri İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanı Tekin’i makamında ziyaret ederek ilçeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Dereköy köyünde şehit komando asteğmen Bilal Özcan’ın babasıyla bir araya gelen Demir, şehit ailesine sabır ve metanet dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. İlçede esnaf ziyareti de gerçekleştiren Demir, vatandaşlarla birebir sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında ahırı zarar gören Doğanlar Mahallesi sakini Hüseyin Çakır’a da uğrayan Demir, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı.

Yoğun geçen programın son durağı Küçükelmalı Tabiat Parkı oldu. Burada köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Demir, muhtarların taleplerini dinleyip notlar aldı.

Mehmet Demir, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile milletimizin her bir ferdine dokunmak, sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için sahadayız. Pazaryeri halkımızın samimiyeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.