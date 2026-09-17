Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak, geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor.

MERSİN (İGFA) - Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar; yapay zekâ, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken, öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mezitli Çocuk Kampüsü, çocukların eğitim ve gelişimlerine katkı sunan çalışmaların yanı sıra teknoloji alanındaki uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Kampüsün Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen yapay zekâ eğitimlerinde çocuklar, yalnızca teknolojiyi kullanmayı değil, teknolojiyi üretim ve tasarım süreçlerinde değerlendirmeyi de öğreniyor.

Çocuklar, yapay zekâ araçlarını kullanarak robotlardan akıllı evlere, denizleri temizleyen sistemlerden kampüse özel şarkılara kadar birbirinden yaratıcı çalışmalar ortaya koyuyor.

ÖZER: 'AMACIMIZ, ÇOCUKLARA TEKNOLOJİYİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAYI GÖSTERMEK'

Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Sınıfı Öğretmeni ve Birim Sorumlusu Merve Etiler Özer, atölyede çocuklarla özellikle yapay zekâ üzerine geliştirilen platformları incelediklerini belirtti.

Özer, 'Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'ne gelen çocuklarla kodlamalar ve 3 boyutlu tasarımlar yapıyoruz. Gelişen teknolojiyi sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Amacımız, çocuklara teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmayı göstermek' dedi.