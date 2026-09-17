İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi' etkinliğinde İnciraltı'nda 200 araçlık alan sinemaseverlerle doldu. Film tutkunları, açık havada 'Kurtuluş Projesi'ni izlerken geçmişin araba sineması kültürünü yeniden deneyimleme şansı buldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sinemaseverleri açık havada, nostaljik bir deneyimle buluşturduğu 'Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi' etkinliği İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda beşinci kez başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, sinema ile nostaljiyi bir araya getirdi. Etkinliğe QR kod uygulamasıyla giriş yapan sinemaseverler, yaklaşık 2,5 saat boyunca arabalarının içinden 'Kurtuluş Projesi' filminin heyecanını yaşadı. Araçlarını alana park eden izleyiciler, filmin sesini radyo sistemi üzerinden dinlerken açık havada beyaz perde deneyiminin tadını çıkardı.

HER SALI FARKLI BİR FİLM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sinema Koordinatörü Emine Uysal Berger, etkinliğe gösterilen ilginin yoğun olduğunu belirtti. Berger, son dönemin öne çıkan filmleriyle klasiklerden oluşan bir seçki hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: 'Her hafta salı günü bir film gösterimimiz olacak. Her yılın heyecanla beklenen etkinliği. Herkes için çok heyecan verici. Arabaların içinden filmi seyredip, radyo sistemi üzerinden de sesleri dinleyebiliyorlar. Yani hem deneyim olarak heyecan verici hem de sevdikleri insanlarla bir arada güzel anlar yaşıyorlar.'

Etkinliğe ilk kez katılan İletişim Fakültesi mezunu Irmak Yılman, duyuruyu gördüğünde heyecanlandığını belirterek, 'Böyle etkinliklere ihtiyacımız var bence. Özellikle bu dönemlerde. Hem ilgimi çektiği için hem de böyle bir etkinliğin keyifli olacağını düşündüğüm için katıldım' dedi.

Ahu Ayaz Arslan da eşi Güvenç Arslan ile etkinliğe ilk kez katıldıklarını söyledi. Ahu Ayaz Arslan, 'Etkinliği görünce katılmak, arabayla bir deneyim yaşamak istedik. Teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Arabada nasıl film izlenir diye merak ettiğimiz için geldik' diye konuştu. Güvenç Arslan ise bu deneyimi ailece yaşamak istediklerini belirterek, 'Hollywood filmlerinde çocukluk zamanlarımızda üstü açık araçlardan film izlendiğini görmüştük. Biz de bir tecrübe edelim dedik. Organize edenlere de teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

'ESKİ BİR KÜLTÜRÜ YENİDEN YAŞIYORUZ'

İlk kez arabada film izleyeceğini söyleyen Kürşat Kılıç ise heyecanını şu sözlerle anlattı: 'Dört gözle bekliyordum bu filmi görmeyi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Arabanın içinde film izlemek eski bir kültür, eski bir gelenek. Bunu tekrar yaşadığımız için mutluyum.'

Eşi ve oğluyla gelen Murat Kurtiş de uzun süredir etkinlikleri takip ettiğini ancak ilk kez katılma fırsatı bulduğunu söyledi. Kurtiş, 'Bu yıl etkinliğin olduğunu gördüm. Katılımcı olarak başvurdum. Geldim. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Belediyeye teşekkür ediyorum. Eşim ve oğlum da bu deneyimi yaşasın diye onlarla geldim' dedi.

BİLİM KURGU HEYECANI İNCİRALTI'NDA

Yönetmen koltuğunda Phil Lord ve Christopher Miller'ın oturduğu, 2026 ABD yapımı 'Kurtuluş Projesi', Andy Weir'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlandı. Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Ryan Gosling'in yer aldığı bilim kurgu ve dram türündeki film, insanlığın geleceğini tehdit eden büyük bir krize çözüm bulmak üzere uzaya gönderilen fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace'in hikâyesini anlatıyor.

SIRADA 'DEMİR DEV' VAR

'Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi'nin bir sonraki gösterimi 22 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Çocukların da katılabileceği etkinlikte, Türkçe dublajlı 'Demir Dev' filmi gösterilecek. Brad Bird'ün yönetmenliğini üstlendiği 1999 ABD yapımı animasyon, macera ve bilim kurgu türündeki film, Ted Hughes'un The Iron Man adlı eserinden sinemaya uyarlandı. 'Demir Dev', Amerika'nın Maine eyaletindeki küçük bir kasabada yaşayan 9 yaşındaki Hogarth ile uzaydan gelen dev bir metal robotun karşılaşmasıyla başlayan macerayı konu alıyor.