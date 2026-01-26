Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ve mini konser, Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde sahnelendi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde düzenlenen resim sergisi ve mini konser etkinliği, çocukların sanatla kurduğu bağı görünür kıldı.

Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin atölye çalışmalarında hazırladığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahneye çıkan minikler de şarkıları ve performanslarıyla büyük alkış aldı. Etkinlik, çocukların sanatsal gelişimini desteklerken ailelere de unutulmaz ve gurur verici anlar yaşattı.

ÖZTÜRK: 'BU ÇALIŞMALARIN TEMEL AMACI, ÇOCUKLARIN SANATSAL BAKIŞ AÇISINI GELİŞTİRMEK'

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk; çocukların hem sahne deneyimi kazandığını, hem de eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'Çocuklar sanatsal bakış açılarını, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirdikleri resimlerini sergiledi. Uzun süredir eğlenerek dolu dolu geçirdikleri atölye çalışmalarının sonucunda bu sergilerle hem deneyim kazanıyorlar, hem de farklı sanatsal performanslar sergileyerek özgüvenlerini yükseltiyorlar' dedi.