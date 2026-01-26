Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Depoda Sanat Var' etkinliğinde, sanatçı Burcu Güven yürütücülüğünde 'Şeffaf Katmanlar Atölyesi' gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Depoda Sanat Var' programı, sanatseverleri deneysel üretim süreçleri ile buluşturdu. Program kapsamında sanatçı Burcu Güven yürütücülüğünde gerçekleşen 'Şeffaf Katmanlar Atölyesi'nde katılımcılar, şeffaf bant ve mürekkep kullanarak üretim yaptı.

Pancar Deposu'nda gerçekleşen atölyede, gündelik hayatta sıkça kullanılan ofis malzemelerinin sanatsal bir ifade araca dönüşme olanakları ele alındı.

Burcu Güven eşliğinde çalışmalar yapan katılımcılar; geçirgenlik, iz, tekrar ve dönüşüm kavramları üzerine yoğunlaştı. Şeffaf bant ve mürekkep kullanılarak yapılan çalışmalarda, malzemelerin sınırları zorlanarak katmanlı dokular elde edildi. Katılımcılar bu süreçte hem teorik bir tartışma ortamı buldu hem de malzemeyle doğrudan ilişki kurarak kendi üretimlerini gerçekleştirdi.